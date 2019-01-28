رمضان صبحي يغادر مباراة وادي دجلة بسبب آلام عضلية

رمضان صبحي - ارشيفية كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال غادر رمضان صبحي صانع ألعاب فريق الأهلي مباراة وادي دجلة مساء اليوم الاثنين على ملعب بتروسبورت في الجولة العشرين للدوري الممتاز. في الجولة العشرين للدوري الممتاز. واشتكى رمضان من آلام عضلية لم يستطع على إثرها استكمال المباراة ليضطر لاستبداله لمشاركة صلاح محسن. وكان الأهلي قد خسر مدافع ياسر إبراهيم بعد إصابته ايضاً في العضلة الضامة.

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