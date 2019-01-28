رياضة | موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي النادي الأهلي ضد منافسه سيمبا التنزاني، يوم السبت المقبل في الساعة التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ونجح الفريق الأحمر في تحقيق الانتصار بالجولة الأولي ضد فيتا كلوب الكونغولي، بنتيجة هدفين نظيفين علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وتعادل فريق شبيبة الساورة الجزائري ضد الأهلي بالجولة الثانية، بنتيجة هدف لكل فريق بعد هدف كريم نيدفيد في الدقائق الأخيرة من المباراة.
يذكر ان النادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام فريق وادي دجلة، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلي 33 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 9 نقاط عن نادي الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري.
وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك المباراة عبر قنواتها المشفرة علي قمر النايل سات والسهيل سات.
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