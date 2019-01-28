رياضة | مدرب البرازيل يفاجيء الجماهير بتصريح صادم عن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب البرازيل يفاجيء الجماهير بتصريح صادم عن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن أدينور ليوناردو باتشي تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل أثار اليوم الإثنين الشكوك حول مشاركة نجم السامبا نيمار المصاب حاليا في بطولة كوبا أمريكا والتي ستحتضنها بلاده هذا الصيف مشيرا إلى أنه سيستدعي اللاعبين الذين لديهم جاهزية بنسبة 100%.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية بأن تصريحات تيتي جاءت أثناء زيارته لباريس ليتعرف على أرض الواقع على وضع اللاعب الذي أجرى أمس الأحد تشخيص إصابته من جديد في مشط القدم اليمنى.

وخضع نيمار بداية العام الماضي لجراحة حرجة في نفس المكان وأوشكت أن تحرمه من المشاركة في مونديال روسيا 2018 الذي وصل إليه دون خوض المعسكر مع منتخب بلاده تقريبا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن أطباء باريس سان جيرمان كشفوا بأنهم لا يعرفون إن كان نيمار في حاجة لجراحة أخرى في حين لم يحددوا موعدا لعودته للملاعب.

وقال تيتي في تصريحات صحفية اليوم في باريس قائلاً : " حتى ولو فقدت وظيفتي فلن أتحمل مسؤولية استدعائه وهو مصاب. نيمار لن يدفع الثمن على حساب صحته".

واختتم تيتي تصريحاته قائلاً :"إصابته أشعرتني بالحزن لكن لا أرغب في خلق تطلعات تتعلق بتحسنه".

وأفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم بأن طبيب المنتخب رودريجو لاسمار الذي أجرى جراحة اللاعب العام الماضي سيسافر أيضا إلى باريس لتقييم حالة اللاعب وتحديد إن كان في حاجة لجراحة أم لا.

وعلى الرغم من ذلك، اعترف الاتحاد البرازيلي بأن الكلمة الأخيرة في هذه المسألة ستكون للنادي الفرنسي.