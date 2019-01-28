رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا وغاليًا في على حساب وادي دجلة، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح عمرو السولية التسجيل للفريق الأحمر في الدقيقة 17، ثم أضاف علي معلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 65 من ضربة جزاء، وقلص محمد هلال الفارق لوادي دجلة في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 9 نقاط عن نادي الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

1- الزمالك 42 نقطة.

2- بيراميدز 39 نقطة.

3- الأهلي 33 نقطة.

4- مصر المقاصة 30 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.

6- المقاولون العرب 27 نقطة.

7- طلائع الجيش 24 نقطة.

8- حرس الحدود 24 نقطة.

9- سموحة 24 نقطة.

10- الإسماعيلي 23 نقطة.

11- الجونة 22 نقطة.

12- المصري 22 نقطة.

13- الجونة 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 20 نقطة.

16- إنبي 20 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 15 نقطة.