كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - التعاون 3 × 4 الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً على مضيفه التعاون بنتيجة 4-3، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، مساء اليوم الإثنين. وجاءت أهداف التعاون بواسطة إبراهيم الزبيدي وجهاد الحسين وهيلدون أوجستو في الدقائق التالية على التوالي 56 و60 و85.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | أهداف مباراة - التعاون 3 × 4 الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.