رياضة | فتح الله: مستحقاتي من الزمالك هطلبها في الوقت المناسب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح الله: مستحقاتي من الزمالك هطلبها في الوقت المناسب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمود فتح الله لاعب فريق النجوم، أن هذا التوقيت ليس مناسبا لطرح أزمة مستحقاته مع الزمالك.
وقال فتح الله في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة اف ام:"لم أحصل على باقي مستحقاتي من الزمالك، ولن أطلبها خلال هذه الفترة لأن الفريق يسير بشكل جيد حتى لا يتأثر".
وأضاف:" حصلت على 25% من مستحقاتي ومازال يتبقى لي 4 مليون و 300 الف جنيها، كان من المفترض أن أحصل علي 50% منهم واتنازل عن الباقي".
واتم :" لن أطرح الأمر الآن، الفريق يسير بشكل جيد، ساطلب حقي فى الوقت المناسب".
محمود فتح الله: الزمالك الأفضل في مصر الأن
أكد محمود فتح الله لاعب فريق نجوم إف سي، أن نادي الزمالك هو الفريق الأفضل في مصر الأن.
وقال فتح الله في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة اف ام: الزمالك الأقوى الأن، البديل مثل الأساسي، لديه فريقين".
وأكمل :" هذا الأمر لم يكن متوفر خلال المواسم الماضية، الآن لدينا موارد جيده وانضباط".
وتابع :" أي اخفاق سيكون بسبب تقصير من داخل الفريق، لان كل المقومات متاحة من حيث الاستقرار والماديات، فلا يعقل ان يخسر الزمالك بطولة هذا الموسم".
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