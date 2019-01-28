رياضة | إف سى مصر يضم مدافع كفر الشيخ بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سى مصر يضم مدافع كفر الشيخ بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسؤلو نادى اف سى مصر بالتعاقد مع "ابراهيم فاضل" مدافع فريق كفر الشيخ تدعيمآ للفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على صدارة المجموعة الثانية بالقسم الثاني.

ويعد "فاضل" هو الصفقه الثامنه التى تنضم لنادى اف سى مصر، خلال فترة الانتقالات الشتويه الجارية، حيث قام مسؤلو اف سى مصر مسبقآ بضم كل من رضا الويشى من جده السعودى، ومحمد سماره من المنيا، ومؤمن محسن من الرجاء، وبدوى عاشور من الاوليمبى، وحميده على من غزل المحله ، وأحمد سعد حارس مرمى النجوم، وأحمد عجله مهاجم اتحاد الشرطة.

ويذكر أن نادي نصر قد استغنى مؤخراً عن كل من أشرف سيد، ومصطفى كشري، إلى صفوف فريق الجزيره المطروحي، على سبيل الاعارة ، وعمر فاروق إلى صفوف نادى المريخ، ومحمود جمعه، لنادى ابو قير، ويحيى حامد لبنى سويف على سبيل الإعاره.

الجدير بالذكر أن اف سى مصر خسر أمام الترسانة، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجوله السادسة عشر من منافسات دورى القسم الثانى،ليتوقف رصيده عند ٢٨ نقطه ويحتل المركز الخامس .