رياضة | أحمد حسن يقود تدريبات بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يقود تدريبات بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد أحمد حسن المدير الفني لفريق بيراميدز، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لليوم الثاني علي التوالي، استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة.

وجدد العميد روح المنافسة بين اللاعبين، من خلال فتح الباب أمام كل اللاعبين بحجز مكان في التشكيل الأساسي، خلال المباراة المقبلة ببطولة الدوري.

وطالب أحمد حسن اللاعبين، بضرورة القتال في التدريبات، ويجب على الجميع أداء التدريبات بكل جدية وقوة، لحجز مكان في التشكيل الأساسي.

واتسمت التدريبات بالروح بين للاعبي الفريق خلال المران، حيث بث فيهم العميد الروح القتالية والتنافس الشريف والتركيز في المباريات القادمة، وطلب عدم التفريط في أي نقاط خلال مباريات الدوري للإستمرار في المنافسة لحسم اللقب هذا الموسم.كما حرص الصقر علي خلق دوافع الفوز عند اللاعبين وهو ما ظهر علي الجميع في المران الذي جاء قويا