كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يقود تدريبات بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قاد أحمد حسن المدير الفني لفريق بيراميدز، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لليوم الثاني علي التوالي، استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة.
وجدد العميد روح المنافسة بين اللاعبين، من خلال فتح الباب أمام كل اللاعبين بحجز مكان في التشكيل الأساسي، خلال المباراة المقبلة ببطولة الدوري.
وطالب أحمد حسن اللاعبين، بضرورة القتال في التدريبات، ويجب على الجميع أداء التدريبات بكل جدية وقوة، لحجز مكان في التشكيل الأساسي.
واتسمت التدريبات بالروح بين للاعبي الفريق خلال المران، حيث بث فيهم العميد الروح القتالية والتنافس الشريف والتركيز في المباريات القادمة، وطلب عدم التفريط في أي نقاط خلال مباريات الدوري للإستمرار في المنافسة لحسم اللقب هذا الموسم.كما حرص الصقر علي خلق دوافع الفوز عند اللاعبين وهو ما ظهر علي الجميع في المران الذي جاء قويا
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | أحمد حسن يقود تدريبات بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.