رياضة | محمود فتح الله: سيتم إلغاء الدوري بسبب أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود فتح الله: سيتم إلغاء الدوري بسبب أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف محمود فتح الله لاعب فريق النجوم، الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بـ "الدوري الغريب".

وقال فتح الله في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة اف ام :" أتابع الدوري المصري "من صغري"، ولكن هذا الموسم غريب ولم أرى مثله في حياتي " فيه خناقة في الدوري".

وأضاف:" كل الفرق بتصارع الهبوط باستثناء 5 فرق فقط، اتوقع ان يكون هناك مفاجئات كبيرة،اللقب لن يخرج عن الأهلي والزمالك، هذا إذا استمر من الأساس".

وأكمل : أشعر أن المسابقة سوف يتم إلغاؤها بسبب أمم أفريقيا".

وعن بيراميدز قال :" فريق بهذه الإمكانيات لابد وأن تكون نتائجه أفضل من ذلك، لن ينافس هذا الموسم للنهاية ولكن الموسم المقبل من المتوقع أن ينافس بقوة".

واتم كلماته :" لدينا ندرة في المواهب على مستوى اللاعبين والمدربين، المنتخب أيضًا سوف يعاني، ومحمد صلاح "مصدر الاطمئنان الوحيد".

محمود فتح الله يكشف سبب رحيله عن الدوري اللبناني

أكد محمود فتح الله لاعب فريق نجوم اف سي، ان سبب رحيله عن فريق النجمة اللبناني، جاء بسبب خلافات مع رئيس النادي.

وقال فتح الله في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة اف ام :"رئيس نادي النجمة كان يتدخل في أمور الفريق بشكل غير لائق".

وأضاف:" تحدثت معه بشكل مهذب وطلبت منه عدم التدخل بهذا الشكل الغير لائق، بعد ذلك "النفوس شالت" وكان لابد وأن أرحل عن الفريق بعد هذه الأزمة".