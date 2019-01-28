رياضة | البلاستيك يستقبل المرج في مؤجلات القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلاستيك يستقبل المرج في مؤجلات القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر، لمنافسات مجموعة القاهرة، بدوري القسم الثالث، فريقي البلاستيك والمرج.

يدخل فريق البلاستيك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بقيادة تامر عبد الخالق ويسعى للفوز ليقترب من مركز الوصيف.

بينما فريق المرج في المركز الثاني عشر بقيادة ياسر راشد برصيد 19 نقطة ويسعى للفوز للهروب من الهبوط.

يعتمد البلاستيك على لاعبيه محمد الاسيوطي حارس مرمى وخالد عبد الناصر وحسان محمد ورضا بخيت ومحمد عبد النبي لوحه ومحمد شعبان، بينما يملك المرج أوراق رابحه منهم محمد زكي ومحمد ناصر ومحمد ضاحى ومحمود صلاح وعمرو ابراهيم.

وكان فريق البلاستيك حقق الفوز في لقاء الدور الأول بنتيجة، سته أهداف مقابل هدفين.

- ترتيب المجموعة السادسة

1-السكة الحديد 58 نقطة

2- الاتصالات 48 نقطة

3- اتحاد الشرطة 43 نقطة

4- البلاستيك 42 نقطة

5- بهتيم41 نقطة

6- التأمين 36 نقطة

7- الماظة 36 نقطة

8- العبور 29 نقطة

9- الغابه 27 نقطة

10- القومي 25 نقطة

11- الاميريه 23 نقطة

12- المرج 19 نقطة

13- اسكو 16 نقطة

14- منشيه ناصر 3 نقاط