رياضة | بمشاركة شيفو.. الأهلي يضرب التعاون برباعية في مباراة مثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة شيفو.. الأهلي يضرب التعاون برباعية في مباراة مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً على مضيفه التعاون بنتيجة 4-3، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، مساء اليوم الإثنين.

وجاءت أهداف التعاون بواسطة إبراهيم الزبيدي وجهاد الحسين وهيلدون أوجستو في الدقائق التالية على التوالي 56 و60 و85.

وفي المقابل، سجل للنادي الأهلي كلا من عبدالفتاح عسيري ودجانيني تافاريس (هدفين) وعمر السومة في الدقائق 41 و64 و80 و87.

وبهذه النتيجة، فقد تجمد رصيد التعاون عند 26 نقطة في المركز السادس، بينما رفع الأهلي رصيده لـ30 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.