رياضة | عاجل.. الأهلي يسجل الهدف الثاني أمام دجلة من ضربة جزاء مشكوك في صحتها (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يسجل الهدف الثاني أمام دجلة من ضربة جزاء مشكوك في صحتها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء الهدف في الدقيقة 65 من ضربة جزاء مشكوك في صحتها حصل عليها رمضان صبحي، وسددها معلول بنجاح في شباك دجلة.
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