رياضة | عاجل.. الأهلي يسجل الهدف الثاني أمام دجلة من ضربة جزاء مشكوك في صحتها (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يسجل الهدف الثاني أمام دجلة من ضربة جزاء مشكوك في صحتها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، الهدف الثاني لفريقه أمام وادي دجلة، في المباراة التي التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الدوري المصري جاء الهدف في الدقيقة 65 من ضربة جزاء مشكوك في صحتها حصل عليها رمضان صبحي، وسددها معلول بنجاح في شباك دجلة.

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