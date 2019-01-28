رياضة | باريس سان جيرمان يغازل ثنائي نابولي بعرض خرافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يغازل ثنائي نابولي بعرض خرافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي نابولي الإيطالي عرضاً خرافياً من باريس سان جيرمان، وذلك من أجل التعاقد مع الثنائي المتألق السنغالي كاليدو كوليبالي والبرازيلي آلان.

وأوضحت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية أن نادي باريس سان جيرمان قد جهز عرضًا قدره 160 مليون يورو لنادي نابولي من أجل التعاقد مع كوليبالي وآلان.

وأبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نادي نابولي رفضه التام لفكرة التخلي عن كوليبالي بالإضافة إلى عدم ممانعته مسألة التفاوض مع آلان للرحيل للنادي الفرنسي.

وجدير بالذكر فأن نادي باريس سان جيرمان كان أبدى اهتمامه بالتعاقد مع آلان لتعويض غياب الإيطالي ماركو فيراتي عن صفوف النادي بسبب الإصابة.