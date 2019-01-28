رياضة | محمود فتح الله: كنت أنوي الاعتزال في الزمالك ولم أصدق رحيلي عنه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود فتح الله: كنت أنوي الاعتزال في الزمالك ولم أصدق رحيلي عنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود فتح الله لاعب الزمالك الأسبق، أنه لم يستوعب فكرة رحيله عن الزمالك خاصة وانه كان ينوي انهاء مشواره بالقميص الأبيض

وقال فتح الله في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة اف ام :"كنت راسم لحياتي إني أبطل كورة في الزمالك".

وأضاف:" لعبت موسم كامل لفريق طلائع الجيش عقب رحيلي عن الزمالك، لم أكن مستوعب ذلك "كنت حاسس اني مضروب على دماغي".

وأكمل قائلًا:" الطلائع منظومة رائعة ومتميزه، ولكني عدم استيعابي جاء بسبب عدم تخيلي الرحيل عن الأبيض".

محمود فتح الله : "اتوهمت بشعبية الزمالك بعد إنضمامي"

أشاد محمود فتح الله لاعب الزمالك الأسبق، بفترة تواجده مع الأبيض على مدار سبعة مواسم.

وقال فتح الله في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة اف ام : كان هناك تفاوض من الأهلي والزمالك، ولكني والدي قال لي "اللي يشتريك اشتريه".

وأفصح :" الزمالك كان لديه اصرار على ضمي أكثر من الأهلي، فضلا عن أن والدي "زملكاوي جدا".

واردف :" عقب ارتدائي القميص الأبيض "اتوهمت من شعبية الزمالك" واستمتعت للغاية بفترة تواجدي مع الفريق على مدار 7 مواسم. على الرغم من التخبطات التي حدثت بسبب تغير مجالس الادارات والمدربين".