رياضة | شباب الإسماعيلي يهزم الاهلي بثنائية ويتصدر جدول الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب الإسماعيلي يهزم الاهلي بثنائية ويتصدر جدول الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق أشبال الإسماعيلي مواليد 99 فوزا على الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم علي ملعب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، بهدفين دون رد في افتتاحية مباريات الدور التاني.

سجل هدفي اللقاء عصام مرزوق في الدقيقة الأولي من عمر اللقاء ومحمود عبدالله في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الدراويش الي 38 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب المسابقة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

بدأ الاسماعيلي بتشكيل مكون من كمال السيد في حراسة المرمي، ومحمد مصيلحي ومحمد ناصر وعمر هنيدي و محمود البدري و محمد بيومي ومحمد سليمان ومحمود عبدالله و ابراهيم حسن و محمد عبد السميع و عصام مرزوق

وخاض الاهلي الشوط الأول بتكشيل مكون من رمضان محمد في حراسة المرمي، وابراهيم السيد و عادل زينهم و عبد الرحمن نجاح وضياء وحيد و محمد شكري و أجمد عبد الهادي و وليد عطيه و صالح نصر و زياد طارق و فهد جمعه

أدار مباراة هشام توفيق حكم ساحه وعاونه أحمد الكيال مساعد أول وأكرم محمد مساعد ثاني.