رياضة | الزمالك يسلم إنبي استغناء أحمد رفعت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يسلم إنبي استغناء أحمد رفعت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسل نادي الزمالك الاستغناء الخاص باللاعب أحمد رفعت إلى نادي إنبي وذلك لينتقل اللاعب بشكل رسمي لصفوف النادي البترولي.
وانتظم اللاعب في التدريبات منذ أيام وخاض مباراة ودية مع إنبي في إطار تجهيزه لمباريات الدوري.
وانتقل أحمد رفعت معارا من الزمالك إلى إنبى لمدة ستة أشهر بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.
ولن يشارك أحمد رفعت مع إنبى ضد الزمالك فى المباراة التى ستقام يوم 17 فبراير المقبل فى الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة قوية، بعدما رفض الاتحاد المصري لكرة القدم التظلم الذي تقدم به مسئولي الأبيض لرفع الإيقاف عن عبد الله جمعة لاعب الفريق.
وكان جمعة قد تعرض للطرد في مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز، قبل أن يتظلم الزمالك للجبلاية مؤكدين أن اللاعب لايستحق الطرد.
ورفض اتحاد الكرة المصري تظلم الزمالك، ليتأكد غياب اللاعب عن مواجهة مصر المقاصة الهامة الثلاثاء المقبل في الدوري.
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