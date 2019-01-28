رياضة | الزمالك يسلم إنبي استغناء أحمد رفعت

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة قوية، بعدما رفض الاتحاد المصري لكرة القدم التظلم الذي تقدم به مسئولي الأبيض لرفع الإيقاف عن عبد الله جمعة لاعب الفريق.

وكان جمعة قد تعرض للطرد في مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز، قبل أن يتظلم الزمالك للجبلاية مؤكدين أن اللاعب لايستحق الطرد.

ورفض اتحاد الكرة المصري تظلم الزمالك، ليتأكد غياب اللاعب عن مواجهة مصر المقاصة الهامة الثلاثاء المقبل في الدوري.