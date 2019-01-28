رياضة | دي خيا: لن نفوز بالبريميرليج.. وهذا سبب التألق مع سولسكاير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي خيا: لن نفوز بالبريميرليج.. وهذا سبب التألق مع سولسكاير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد، عن نتائج الفريق الأخيرة في الدوري والتطور الذي حدث في المان يونايتد عقب رحيل مورينيو وتعيين سولسكاير مدرباً للشياطين الحمر.

وقال دي خيا في تصريحاته لصحيفة "سكاي سبورت" عن نتائج الفريق في الفترة الماضية: "بالتأكيد أنها كانت بمثابة نتائج رائعة، لكننا ما زلنا خارج المراكز المؤهلة لـ دوري أبطال أوروبا ونحن بعيدون جدًا عن الفوز بالدوري الممتاز. نحن سُعداء بالإنتصارات، لكننا غير راضين بالوضع العام (النتائج طوال الموسم)".

وتابع: "هذا نادٍ يجب أن يقاتل من أجل اللقب، لكننا نكتسب الثقة، وسنحاول تحقيق أكبر قدر ممكن مما تبقى من الموسم؛ الفوز بالمباريات، ونأمل أن نصل للمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ونبلي بلاء حسنًا في المسابقة".

وأضاف: "من المستحيل أن نفوز بالدوري هذا الموسم، كان هذا ما كنا نريده قبل أن نبدأ الموسم، إنه نادي بحاجة إلى الفوز بالألقاب".

وأكمل: "ولكن نريد العودة إلى مراكز دوري أبطال أوروبا، والتي ستكون هدفًا صعبًا، لكننا نجحنا في تقليص النقاط. سنقاتل حتى النهاية، وإن بقينا على مستوانا الذي نحن عليه الآن فـ سنفوز بالمباريات".

واستطرد: "صحيح أننا تلقينا الكثير من الأهداف في النصف الأول من الموسم، وفي الدوري الممتاز، من الصعب المحافظة على مرماك، لكننا لم ندافع بشكلٍ جيد، لقد كنا نسمح (للخصوم) بالكثير من الفرص، لكن تمكنا من التحكم في المباريات بشكلٍ أفضل".

وواصل حديثه: "لقد كانت لدينا سيطرة أكبر على الكرة (تحت قيادة سولشاير)، ودافعنا بشكلٍ أفضل بكثير، مما قلل من فرص خصومنا، وربحنا العديد من المباريات دون إستقبال أهداف، لقد منحنا المزيد من الثقة والإستمرار في هذا الأمر هو أهم شيء".

وعن مواجهة بيرنلي، قال: "نعرف هذا الفريق جيدًا. إنه أمرٌ خطير ونعرف نوعًا من أسلوب لعبهم الذي سيستخدمونه في مقابلتنا. إنهم يحبون وضعك تحت الضغط في الكرات الثابتة، كما أنهم خطرون جدًا في العرضيات".