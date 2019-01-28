رياضة | نيمار يصدم جماهير باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يصدم جماهير باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير نادي باريس سان جيرمان صدمة قوية حول المدة التي سيغيبها البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أن البرازيلي سوف يغيب على الأقل حتى نهاية شهر مارس المقبل.

ويغيب نيمار دا سيلفا عن المشاركة في أي مباريات رسمية مع العملاق الفرنسي ومن بينهم مباراتي دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

وتعرض نيمار للإصابة في المشط الخامس للقدم اليُمنى خلال مشاركته أمام ستراسبورج بالأسبوع الماضي وذلك في بطولة كأس فرنسا.

وكان نيمار قد عانى من نفس الإصابة في العام الماضي وأجبرته على الغياب عن باريس سان جيرمان لمدة تخطت 3 أشهر.