رياضة | ميسي يكشف عن الشخص الوحيد المسموح له بانتقاده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف عن الشخص الوحيد المسموح له بانتقاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، أنه يتلقى بعض الانتقادات من نجله الأكبر تياجو عندما لا تسير الأمور في البارسا على ما يرام ويتعرضون للهزائم..

وقال ليونيل ميسي خلال تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: "تياجو يحب كثيرًا كرة القدم ويفهم كثيرًا عن هذه اللعبة، هو متمسك كثيرًا بكرة القدم، أصبح كبيرًا ويتحدث كثيرًا عن هذه اللعبة".

وعن حقيقة تعرضه لانتقادات من ابنه تياجو، قال: "نعم أتعرض لانتقادات من تياجو عندما لا تسير الأمور على ما يرام في المباراة، فهو يتابع الليجا ودوري الأبطال ويحب ذلك جدا وأحيانًا يطرح علي أسئلة ويعطيني ملاحظات عندما لا تسير الأمور على ما يرام".

وأضاف: "في البداية كان محظورًا على أي شخص في المنزل أن يتحدث معي بعد الهزيمة ولكن الآن الأمر لم يعد كذلك، من الصعب دائما هضم الهزائم والأداء السيء لكن تياجو يجبرني الآن على التعليق على ما حدث وشرح سبب عدم فوزنا، الآن نتحدث أكثر من ذلك بكثير".