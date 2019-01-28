رياضة | مانشستر يونايتد يُجهز لكبري صفقاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يُجهز لكبري صفقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فكرة التعاقد مع السنغالي الدولي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي من أجل تدعيم خط دفاع الفريق وذلك خلال الفترة المقبلة.

ويُذكر فأن نادي مانشستر يونايتد لم يُبرم أي صفقة حتى الآن خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالية.

وأوضحت صحيفة "الإكسبريس" البريطانية مسألة أن نادي مانشستر يونايتد سوف يكون مضطرًا للانتظار حتى الصيف المقبل للتعاقد مع السنغالي كوليبالي.

ويريد نادي مانشستر يونايتد تعزيز صفوف الفريق الدفاعية بالتعاقد مع مدافع قوي، بعد اقتراب رحيل الإيطالي ماتيو دارميان من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وتهتم عدد من الفريق الأوروبية الكبرى بالتعاقد مع كوليبالي مثل برشلونة وريال مدريد الذي يفكر في أن يقود السنغالي خط دفاع الملكي بعد سيرخيو راموس.