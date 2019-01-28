الإسماعيلي يتقدم على الاتحاد بهدف بامبو" في الشوط الأول

كتب- أحمد البادي:

تقدم فريق الإسماعيلي على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد في ، في اللقاء الذي يقام بينهما، على استاد الإسماعيلية، في إطار الجولة

العشرين من الدوري الممتاز.

سجل كريم بامبو هدف الإسماعيلي في الدقيقة 38، من تسديدة قوية لم يستطع محمود

الزنفلي التصدي لها.

وشهد الشوط الأول سيطرة واضحة من جانب الدراويش، لعل أبرزها حينما أهدر كريم بامبو فرصة هدف محقق في الدقيقة 34 بعدما انفرد بالمرمي لكن محمود بازوكا استطاع إنقاذ فريقه.