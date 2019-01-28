26 لاعبا ولاعبة يمثلون لبنان في الدورة المدرسية لليد وتنس الطاولة بالقاهرة

كتب ـ عادل يوسف:

تلقت اللجنة المنظمة للدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة قائمة بأسماء الوفد اللبناني الذي سيشارك في فاعليات الدورة التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 13 مارس المقبل، حيث تقام المنافسات بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقالت الدكتورة إيمان حسن رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة العربية المدرسية أن

الدول المشاركة بدأت في إرسال القوائم الخاصة باللاعبين واللاعبات، حيث أرسلت لبنان قائمة تضم 26 لاعبا ولاعبة يشاركون في منافسات كرة اليد وتنس الطاولة، إضافة إلى الوفد الإداري الذي يرأسه السيد أكرم كمال أبوشقرا، ويضم 18 فردا ما بين مدربين وإداريين وحكام مشاركين في الفاعليات، وبحضور الدكتور مازن قبيصى الرئيس التنفيذى للاتحاد العربىللتربية البدنية والرياضة المدرسية.

وأضافت رئيس اللجنة العليا المنظمة أن العمل يجري على قدم وساق للاستعداد لاستضافة الدورة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، مشيرة إلى أن اللجنة المنظمة تسعى لتقديم بطولة متميزة تعكس تاريخ مصر وحضارتها أمام الدول العربية المشاركة.

وأشارت الدكتورة إيمان حسن إلى أن اللجنة المنظمة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن مفاجآت سارة للمشاركين بشأن حفل الافتتاح والفقرات التي سيتم تقديمها، كما سيتم الإعلان قريبا عن كل الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة والتريبات الأخرى الخاصة باستضافة الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة.