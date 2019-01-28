إسماعيل الليثي: سعيد بالانضمام للأهلي.. وأبو تريكة مثلي الأعلى

أعرب إسماعيل الليثي، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم الجديد، عن سعادته بإتمام صفقة انتقاله إلى الأهلي قادمًا من صفوف المصرية للاتصالات.

وأضاف: اللعب للأهلي شرف كبير وسعيد للغاية بالانضمام رسميًا إلى أفضل نادٍ في القارة الإفريقية.

وأوضح أن المفاوضات بدأت العام الماضي وتحديدًا في شهر أكتوبر عندما تحدث معه مسئولو الأهلي، وانتهت المفاوضات بنجاح وأصبحت لاعبًا رسميًا في النادي.

وأشار الليثي إلى أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، خاصة خلف المهاجم، بالإضافة إلى اللعب في مركز الوسط المدافع وأيضا الجناحين الأيمن والأيسر.

وأكد لاعب فريق الناشئين الجديد أن لديه العديد من الطموحات التي يتطلع لتحقيقها مع الأهلي، ولكنه لن يتسرع، خاصة أنه يخطو خطواته

الأولي داخل القلعة الحمراء.

وأضاف اللاعب أنه يتطلع لتقديم أداء مميز في قطاع الناشئين؛ من أجل إثبات نفسه لتحقيق خطوة جديدة بالصعود إلى الفريق الأول، مؤكدًا أن لديه رغبة قوية في النجاح مع الناشئين؛ من أجل التواجد مع الفريق الأول والحصول على فرصته للمساهمة معه في تحقيق البطولات المحلية والقارية.

وعن بدايته قال إسماعيل الليثي إنه بدأ ممارسة كرة القدم وهو في السادسة من عمره في نادي الصيد قبل أن ينضم إلى نادي إنبي في الثامنة، حيث استمر في صفوفه حتى الخامسة عشرة قبل الانتقال

إلى صفوف المصرية للاتصالات في موسم 2007-2008 ، حيث تم تصعيده للفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره واليوم أصبح لاعبًا في الأهلي.

وأضاف الليثي أن مثله الأعلى محليًا هو محمد أبوتريكة نجم الأهلي المعتزل، وعلى المستوى العالمي محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي.

وأوضح أنه يرتبط ببعض الصداقات مع العديد من لاعبي الناشئين بالأهلي وأبرزهم مصطفى شوبير وزياد طارق ومصطفى إلياس.

واشار إلى أنه يثق بشدة في قدراته ويدرك جيدًا أن الاجتهاد في قطاع الناشئين يعد طريقه للتصعيد والتواجد مع الفريق الأول.

وأتم إسماعيل الليثي حديثه موجهًا رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، مشددا على اجتهاده وعلى تطلعه خلال المرحلة القادمة لنيل ثقتهم بداية من مشواره مع قطاع الناشئين الذي يتمنى إنهاءه بنجاح في أسرع وقت؛ من أجل التواجد مع الفريق الأول للمساهمة مع نجوم الأهلي في تحقيق البطولات.