سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الإنتاج الحربي ٣-٣ وديًا

مباراة سيراميكا والإنتاج الحربي

كتب - محمد اللاهوني

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مع نظيره الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف، لكل منهما في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب المصانع الحربية.

تقدم فريق سيراميكا كليوباترا عن طريق مهاجمه النيجيري ماناسي في الشوط

الأول، ومع بداية الشوط الثاني سجل محمد حسن ميدو الهدف الثاني، قبل أن ينجح الانتاج في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق أحمد دويدار وأحمد رؤوف وحمادة ناصر ، وعادماناسي ليسجل الثاني لنفسه والثالث لفريقه.

وحرص رمضان السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، وكذلك مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين في هذه المباراة.

ويستعد كليوباترا لمواجهة منتخب السويس عصر الخميس بعد المقبل، في السويس، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.