رئيس نادي بريشيا يؤكد رغبة ليفربول في ضم ساندرو تونالي

ساندرو تونالي

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أكد ماسيمو سيلينو رئيس نادي بريشيا الإيطالي أن مسئولي ناديي روما وليفربول استفسرا عن لاعب خط الوسط ساندرو تونالي من أجل ضمه خلال الفترة الحالية.

وقال سيلينو: "ليفربول اتصلوا بي منذ فترة وجيزة من أجل الاستفسار عن تونالي".

وأضاف " تحدث معي بالديسوني المدير

التنفيذي لفريق روما الإيطالي لمناقشتي حول مستقبل تونالي".

وكانت قد نشرت التقارير الإيطالية في الأيام الماضية، أن ليفربول فتحوا المحادثات مع لاعب وسط بريشيا ساندرو تونالي صاحب الـ18 عاما، وأن كشافي الريدز تابعوا الإيطالي

الشاب، النادي سيطلب مبلغ 35 مليون يورو.

ويحظى تونالي صاحب الـ18 عامًا باهتمام أندية إيطالية كثيرة مثل روما وإنتر ويوفنتوس، وميلان، خاصة في ظل تألقه اللافت له مع ناديه الحالي ما دفع المدرب روبيرتو مانشيني إلى استدعائه لقائمة منتخب إيطاليا، ليكون اللاعب الوحيد المستدعى للآزوري على الرغم من تواجده في فريق بالدرجة الثانية من الدوري الإيطالي.