المنيا يفوز على شباب مغاغة بعقر داره "3-1"

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صورة لفريق المنياالمنيا : أشرف كمال
حقق فريق كرة القدم مواليد 2000 بنادي المنيا، فوزا هاما في مسيرته بدوري المنطقة على فريق مركز شباب مغاغة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وقدم لاعبو المنيا مباراة قوية على ملعب الفريقالمنافس بمغاغه، وأحرزوا ثلاثة أهداف لكل من ، محمد حسن كوفي ، إسلام بولا ، أنور يحي، ليرتفع رصيد المنيا للنقطة 6
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