المنيا يفوز على شباب مغاغة بعقر داره "3-1"

صورة لفريق المنيا

المنيا : أشرف كمال

حقق فريق كرة القدم مواليد 2000 بنادي المنيا، فوزا هاما في مسيرته بدوري المنطقة على فريق مركز شباب مغاغة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقدم لاعبو المنيا مباراة قوية على ملعب الفريق

المنافس بمغاغه، وأحرزوا ثلاثة أهداف لكل من ، محمد حسن كوفي ، إسلام بولا ، أنور يحي، ليرتفع رصيد المنيا للنقطة 6في صدارة المجموعة، ويقود فريق المنيا مواليد 2000 كل من، أحمد أبو بكر ، مديرا فنيًا، حازم جمال ،مدربا، محمد يسري مدرب حراس مرمى، د. محمد علي ،طبيب، وسامر سيد ،مدير مالي وإداري، تحت إشراف ياسر عبدالوهاب ،مدير قطاع الناشئين.