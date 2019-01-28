إسماعيل الليثي لاعب الأهلي الجديد كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين بالنادي الأهلي، ضم إسماعيل الليثي لاعب فريق المصرية للاتصالات لصفوف فريق الشباب لمدة 4 سنوات والنصف . للاتصالات لصفوف فريق الشباب لمدة 4 سنوات والنصف . وأضاف أن الأهلي حصل على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه وتم إنهاء كافة التفاصيل الإدارية الخاصة بالصفقة لينضم اللاعب إلى تدريبات فريق الشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يضم إسماعيل الليثي 4 سنوات والنصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.