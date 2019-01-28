الصفاقسي التونسي لكرة الطائرة سيدات كتب - عبدالرحمن أبوهاشم انتهت المباراة الأولى في اليوم الثاني للبطولة العربيه لأنديه السيدات بفوز سيدات نادي الصفاقسي التونسي علي الدفاع الحسني المغربي بثلاثية دون رد لصالح الفريق التونسي بالبطولة المقامة على ملاعب الصالة المغطاه رقم 2 بستاد القاهرة الدولى. بستاد القاهرة الدولى. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25/19 و25/17 و25/23 لصالح الصفاقسي التونسي. وأدار المباراة بنجاح نخبة من الحكام الدوليين هم كل من أماني الرشيد من مصر ومشيرة مفتاح من مصر أيضا وراقب المباراة كل من إبراهيم النعمة قطر وخالد الحنطوبي الإمارات أما المراقبة الفنية للمباراة فتولاها كل من الكابتن أحمد عبدالدايم ومحيي البدواوي والسيد عبدالله. وحضر فعاليات البطولة أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وعادل البنا نائب مدير الاتحاد العربي.

كانت هذه تفاصيل خبر الصفاقسي يفوز على الدفاع الحسني بالبطولة العربية للكرة الطائرة سيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.