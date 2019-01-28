لجنة المسابقات تحدد موعد مباراتي المقاولون مع الإسماعيلي والزمالك في الدوري

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حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، موعد إقامة مباراتي الاسماعيلي مع المقاولون ضمن الجولة 26 لمسابقة الدوري الممتاز والمقاولونمع الزمالك ضمن الجولة 25 للمسابقة.
وقررت اللجنة اقامة مباراة المقاولون والاسماعيلي في الساعة السابعة مساء يوم
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