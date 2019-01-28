لجنة المسابقات تحدد موعد مباراتي المقاولون مع الإسماعيلي والزمالك في الدوري

كتب- عبدالرحمن أبوهاشم

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، موعد إقامة مباراتي الاسماعيلي مع المقاولون ضمن الجولة 26 لمسابقة الدوري الممتاز والمقاولون

مع الزمالك ضمن الجولة 25 للمسابقة.

وقررت اللجنة اقامة مباراة المقاولون والاسماعيلي في الساعة السابعة مساء يوم

السبت الموافق 9 مارس المقبل، وستم تحديد الملعب لاحقا، في حين تقام مباراة المقاولون العرب ضد الزمالك في الساعة السابعة مساء يومالأربعاء الموافق 13 مارس المقبل على ملعب ستاد بتروسبورت.