تشكيل النصر أمام أحد.. أمرابط وحمدالله في الهجوم

أعلن المدير الفني هيلدر كريستوفاو تشكيلة النصر أمام أحد في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينةالمجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء تشكيل النصر كالآتي:
حراسة المرمى: براد جونز
خط الدفاع: الغنام ، برونو ، راموس ، عوض
الوسط: إبرا ، بيتروس ، الجميعة ، جوليانو
الهجوم: نور الدين أمرابط ، عبد الرزاق حمدالله .
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