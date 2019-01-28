رياضة | أهداف مباراة - إيران 0 × 3 اليابان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - إيران 0 × 3 اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخب اليابان إلى نهائي كأس أمم آسيا 2019، بعد فوزه الغالي والعرض على نظيره الإيراني، بثلاثة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية العريقة.

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