رياضة | الأهلي يعاقب مؤمن زكريا قبل الرحيل لأحد السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعاقب مؤمن زكريا قبل الرحيل لأحد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قراراً ضد مؤمن زكريا لاعب فريق النادي الأهلي بسبب ما بدر منه تجاه محمد يوسف المدرب العام بالجهاز الفني.

وانتقل مؤمن زكريا صانع ألعاب النادي الأهلي إلى أحد السعودي لنهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة مقابل 150 ألف دولار.

وهاجم مؤمن زكريا في حوار تليفزيوني محمد يوسف المدرب العام لفريق الأهلي متهماً إياه بالتسبب في رحيله عن الأحمر إلى الدوري السعودي وإن مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي اتخذ موقف منه بسبب حديث يوسف معه عن مؤمن بشكل سئ.

وأجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اتصالاً باللاعب يعاتبه فيه بشأن تصريحاته ضد محمد يوسف المدرب العام بالجهاز الفني.

وأبلغ مدير الكرة بالنادي الأهلي مؤمن زكريا بتطبيق عقوبة ضده بخصم 100 ألف جنيه قبل إعارته لنادي أحد السعودي بسبب ما بدر منه ووجود حالة غضب بين الجهاز الفني وإدارة الأهلي.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاستفسار من سيد عبد الحفيظ خلال مران الفريق السبت الماضي عن أزمة مؤمن مع محمد يوسف .