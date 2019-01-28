رياضة | معركة شرسة بين ريال مدريد ويوفنتوس في الصيف المقبل على هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معركة شرسة بين ريال مدريد ويوفنتوس في الصيف المقبل على هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانيةن اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي سيقاتلا من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من فريق مانشستر يونايتد الانجليزي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "أوك دياريو" ففي إيطاليا يقولون إن ريال مدريد ويوفنتوس هما الفريقان اللذان سيقاتلان لتوقيع بول بوجبا الصيف المقبل، حيث لاعب خط الوسط الفرنسي يحلق على مستوى عالٍ منذ ترك البرتغالي جوزيه مورينيو مقعد "الشياطين الحمر".

ومازال بوجبا مستمر في إثارة اهتمام العديد من كبار أوروبا، ليعود لاعب خط وسط مانشستر يونايتد إلى مستوى كبير بعد رحيل جوزيه مورينهو، الذي لم يكن بينهما علاقة جيدة منذ طرد مورينيو، سجل الفرنسي خمسة أهداف، وقام بتوزيع أربع تمريرات حاسمه في ست مباريات.

وارتبط اسمه بالعديد من الأندية المهمة لفترة طويلة، لكن في إيطاليا يذهبون إلى أبعد من ذلك ويؤكدون أنه سيكون ريال مدريد ويوفنتوس اللذين سيصارعان لتوقيع بول بوجبا الصيف المقبل، هذا ما يقوله كالتشيو ميركاتو، إن أليجري يحلم بعودة لاعبه، الذي دافع عن قميص الباينكونيري.

ومع ذلك، سيكون ريال مدريد أيضا في المعركة وفقا للصحافة الإيطالية. يمكن أن يكون اللاعب الفرنسي أحد اللاعبين الكبار الذين يخططون للقيام بهذه الثورة في الصيف، لكن على كل من الميرنجي و يوفنتوس أن ينفقوا مبلغًا كبيرًا من المال لإخراج بوجبا من مانشستر.

دفع يونايتد لضمه +100 مليون يورو لكن على كل حال، يمكن أن تحدث أشياء كثيرة بين الآن والصيف المقبل، خاصة أن ريال مدريد يتعافى، وتطور الموسم سيؤثر بشكل كبير على حقيقة أن هذه الثورة هي أكثر أو أقل عمقا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجموعة الحالية لها أولويات أكبر من اى تعاقد.