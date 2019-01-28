رياضة | اليابان تتأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تتأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخب اليابان إلى نهائي كأس أمم آسيا 2019، بعد فوزه الغالي والعرض على نظيره الإيراني، بثلاثة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية العريقة.

وسيُقابل المنتخب الياباني في المباراة النهائية، الفائز من مباراة الإمارات وقطر، والتي ستُقام مساء غدًا، الثلاثاء.

وسجل يويا أوساكو (56 و67 من ضربة جزاء) وغينكي هاراغوتشي (90+1) أهداف الفوز لصالح المنتخب الياباني.

وتقام المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء، حيث تلتقي قطر مع الإمارات المضيفة على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة 1 شباط/فبراير على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي. وكان المنتخب الياباني تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، بعدما فاز على تركمانستان 3-2 و عمان 1-0 وأوزبكستان 2-1، وفاز في الدور دور الـ16 على السعودية 1-0، وعلى فيتنام 1-0 في الدور ربع النهائي.

في المقابل تصدر المنتخب الإيراني المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على اليمن 5-0 وفيتنام 2-0 وتعادله أمام العراق بدون أهدف، وتغلب في دور الـ16 على عمان 2-0 ثم فاز على الصين 3-0 في ربع النهائي.

