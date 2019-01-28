رياضة | كفر الباجور يفوز على "سنتريس" بثنائية في دوري مراكز الشباب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كفر الباجور يفوز على "سنتريس" بثنائية في دوري مراكز الشباب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مركز شباب كفر الباجور، في تحقيق الفوز خارج ملعبه، على حساب نظيره فريق، سنتريس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، بالجولة السادسة عشر، من منافسات المجموعة الثانية، بدوري مراكز الشباب لكرة القدم في المنوفية.

سجل هدفي الفوز لكفر الباجور، أبو بكر محمد، وطه مجدي في الشوط الأول، وجاء هدف فريق مركز شباب سنتريس بالشوط الثاني عن طريق اللاعب شعبان جمال.

وشهد اللقاء طرد طه مجدي لاعب كفر الباجور للإنذار الثاني، وأدار اللقاء الحكم أحمد ماجد، وعاونه محمد عبد العزيز، وطارق الشهدي.

وحسم التعادل، لقاء كفر السنابسه مع فريق شما بهدف لكل منهما، وشهد اللقاء تقدم عمر فتحي لمركز شباب كفر السنابسة، بالشوط الأول، ثم تعادل سلامه جمعه، لمركز شباب شما، قبل نهاية الشوط الثاني.

وفاز فريق كفر داود على فريق مركز شباب تتا، بخمسة أهداف نظيفه، وخسر الاخماس بثنائية دون مقابل، من فريق كفر شبرابلولة.

وحقق فريق كفر منصور، الفوز خارج ملعبه، على فريق ميت الوسطى، بهدفين لهدف، عن طريق علاء متولي، وأحمد منسي، وجاء هدف الوسطى عبر اللاعب أحمد ماجد.

كما حقق شطانوف فوز عريض على حساب فريق صراوه بنتيجة 5-3، وأحرز أهداف فريق مركز شباب شطانوف، محمد فوزي عواد "ثلاث أهداف" وخالد سعيد ومصطف عبد الجواد، وسجل ثلاثية فريق مركز شباب صراوه محمود عبد الله، وأسامه أحمد، ومصطفى يسري.

ترتيب المجموعِة الثانية:

1- سنتريس: 40 نقطة

2- شما: 30 نقطة

3- كفر الباجور: 31 نقطة

4- شطانوف: 28 نقطة

5- كفر داود: 26 نقطة

6- صراوة: 21 نقطة

7- ميت الوسطى: 21 نقطة

8- تتا: 19 نقطة

9- كفر السنابسة: 19 نقطة

10- كفر شبرابلولة: 18 نقطة

11- الأخماس: 10 نقاط

12- كفر منصور: 8 نقاط