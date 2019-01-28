رياضة | فوز شطانوف على "صراوه" في دوري مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز شطانوف على "صراوه" في دوري مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مركز شباب شطانوف، فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق مركز شباب صراوه بخمسة أهداف مقابل ثلاثه، في إطار مواجهات الأسبوع الـ 16 للمجموعة الثانية من مسابقة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.

خاض فريق شطانوف اللقاء بقيادة المدير الفني محمد ججازي، والمدرب رضا سعيد، بتشكيل ضم سامح نجاتى ، محمد فوزى، مصطفى عبد الجواد ، احمد مجدى، محمود مصطفى ،احمد عبد الفتاح ، أحمد رجب، خالد سعيد، كريم السيد ، محمد فوزى ، عبد الرحمن أشرف .

ومثّل فريق صراوه بقيادة فنيه لفرحات محمد، ومعاوناه محمود عبد الباسط، وسامح محمد، كلاً من : عصام أحمد، محمد خطاب، اسماعيل رضا، عبدالله نبيل، احمد صابر، محمد كرم ، أسامه أحمد ، محمود عبدالله ، عيد شعبان ، لطفى يسرى ، عبد الرحمن أحمد.

أحرز أهداف شطانوف، محمد فوزى ثلاث أهداف هاتريك، وخالد سعيد، ومصطفى عبده، وسجل أهداف صراوه، محمود عبدالله، وأسامه احمد، ولطفى يسرى

وأدار المباراة طاقم تحكيمى يضم محمد عبد العزيز، وأحمد ماجد ، وطارق الشهدي، وقام الحكم بطرد اللاعب أسامة أحمد لاعب صراوه في الشوط الثاني للإنذار الثاني.

الفوز رفع رصيد الفائز إلى 28 نقطة بالمركز الرابع، بينما توقف رصيد صراوه عند 21 نقطة بالمركز السادس.

وشهدت المباراة إحداث مؤسفه من لاعبان من صفوف فريق صراوه والمدير الفني، ومن المنتظر أن تحدد لجنة المسابقات مدة الإيقاف لهم خلال الإجتماع المقبل.

ترتيب المجموعِة الثانية:

1- سنتريس: 40 نقطة

2- شما: 30 نقطة

3- كفر الباجور: 31 نقطة

4- شطانوف: 28 نقطة

5- كفر داود: 26 نقطة

6- صراوة: 21 نقطة

7- ميت الوسطى: 21 نقطة

8- تتا: 19 نقطة

9- كفر السنابسة: 19 نقطة

10- كفر شبرابلولة: 18 نقطة

11- الأخماس: 10 نقاط

12- كفر منصور: 8 نقاط