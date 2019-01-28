رياضة | إقالة كارلوس جاريدو من تدريب الرجاء المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة كارلوس جاريدو من تدريب الرجاء المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي إقالة الإسباني خوان كارلوس جاريدو من تدريب الفريق لتراجع المستوى في الفترة الماضية وآخرها الخسارة من النجم الساحلي بهدفين نظيفين في ذهابربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وأصدر الرجاء المغربي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قرر فيه تكليف يوسف السفري كمدرب مؤقت وإقالة الإسباني كارلوس جاريدو.

بيان نادي الرجاء عن جاريدو

بعد استشارة اعضاء المكتب المديري والإدارة الرياضية للنادي، عقد السيد جواد الزيات رئيس النادي بمعية بعض أعضاء المكتب المديري صباح اليوم اجتماعا مع السيد خوان كارلوس جاريدو لتدارس وضعية النادي التي عرفت مجموعة من الاختلالات التقنية المهمة في الآونة الاخيرة التي انعكست سلبا على انسجام و أداء الفريق.

وعقب هذا الاجتماع، تقرر فك الارتباط بالسيد خوان كارلوس جاريدو مع تكليف السيد يوسف السفري بتدبير الشؤون التقنية للفريق الاول بمساعدة الاطار السيد بوشعيب المباركي و ذلك الى غاية تعيين مدرب جديد للفريق.

ورطة جديدة للأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضاءلت فرص حمدى فتحي لاعب وسط نادي الأهلي في اللعب أساسيًا خلال مباراة سيمبا التنزاني يوم 2 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للإصابة.

وتعرض حمدى فتحي للإصابة بشد في العضلة الضامة حرمته من المشاركة فى تدريبات الأهلي وأجبرته على الغياب عن مباراة دجلة اليوم ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.

وكان مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قد اعتمد على حمدي فتحي بشكل أساسي في مباراة الفريق أمام المقاصة التي انتهت بثلاثية نظيفة في الدوري المصري.

الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع ثلاثي على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- المصري البورسعيدي 22 نقطة

11- الجونة 22 نقطة

12- الداخلية 21 نقطة

13- النجوم 21 نقطة

14- إنبي 20 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة

عاجل.. الأهلي يرفع أسعار العضوية رسميا

عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، وعضوية طارق قنديل عضو المجلس اجتماعًا في حضور خالد الدرندلي، أمين الصندوق وعماد حلمي المدير المالي مع عدد من مندوبي بعض البنوك؛ للتنسيق والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن المساهمة في تقسيط العضوية للراغبين في الحصول عليها.

وتبلغ قيمة العضوية العاملة للنادي الأهلي حاليًا 350 ألف جنيه ترتفع إلى 500 ألف جنيه مع أول فبراير المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التي تبلغ حاليا 125 ألف جنيه وترتفع إلى 175 ألفا في أول فبراير المقبل، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.

وأكد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة على أن مجلس الإدارة سيبدأ تنفيذ قرار زيادة قيمة العضوية أول فبراير المقبل من 350 ألف جنيه إلى 500 ألفًا.

وأضاف أن البعض طالب بتأجيل فكرة زيادة قيمة العضوية لعدة أشهر، لكن هذا أمر صعب للغاية، ولن يحدث؛ لأن الجمعية العمومية العادية الأخيرة أقرّت زيادة العضوية ابتداءً من أول فبراير المقبل، لذا لا يمكن التراجع عن هذا القرار أو تأجيله.

وأوضح أن الإقبال على الاشتراك في عضوية النادي خلال الفترة الماضية شهد تقدمًا كبيرا، مؤكدا، أن اسم الأهلي بجانب الخدمات الجيدة التي يتم تقديمها للأعضاء جعل الإقبال غير مسبوق في الفترة الأخيرة للحصول على العضوية.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي يحرص على توفير كل سُبل المعاونة أمام المُغتربين الراغبين في الحصول على العضوية، حيث يتعين على المقيمين خارج مصر إرسال توكيل رسمي لأحد الأشخاص نيابة عنه، مع تقديم جميع الأوراق المطلوبة حتى يحصل على العضوية قبل زيادتها اعتبارا من أول فبراير المقبل.

وتعقد لجنة العضوية اجتماعات بشكل مستمر حتى يوم 31 من يناير قبل ارتفاع قيمة العضوية، خاصة بعد ما أبدت عدد من البنوك المُتخصصة استعدادها لتقسيط قيمة عضوية النادي الأهلي للأشخاص الذين يرغبون في الحصول عليها بالتقسيط.