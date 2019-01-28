رياضة | نجم برشلونة يعلق على عودة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يعلق على عودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استبعد جوردي ألبا نجم برشلونة إحتمالية عودة نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى البلوجرانا عقب الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن شائعات رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة بعد أن عام ونصف على رحيله.
وقال ألبا في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية : "نيمار لاعب استثنائي وأحد أفضل لاعبي العالم لكن عودته إلى برشلونة أمر غير منطقي ولا أعتقد أنه سيعود".
وأضاف: "هو لاعب عظيم وصديق جيد والجميع يحبه، كما أننا نحب بارترا وبيدرو أيضا، المهم أنهم قرروا الرحيل ونحن نحترم تلك القرارات لكن لا أظن أن عودتهم ممكنة".
وعن مشواره المستقبلي مع الفريق الكتالوني، اختتم ألبا تصريحاته قائلاً : " سأكون سعيدا حال تجديد عقده الذي ينتهي عام 2022".
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