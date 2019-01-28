رياضة | 5 قرارت يجب على سولاري حسمها قبل فرات الأوان

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أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى عدد من القرارات يجب أن يتم اتخاذها من جانب المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني سانتياجو سولاري، والتي باتت تزداد، حيث يبدو أن المدرب الأرجنتيني قد وجد المفتاح لتحسين الفريق، لكن العديد من الأسئلة تأتي. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "البرنابيو" فإن القرارات التي على سولاري اتخاذها كالتالي : *بيل ، ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس : - عاد بيل بعد غياب 24 يومًا كان أول شيء فعله عندما قفز إلى الميدان هو التسجيل. في أول لمسه ،دخل بيل في الدقيقة 64 مكان فينيسوس ومع ذلك ، يبدو من الصعب على البرازيلي أن يفقد مكانه في الـ11 بعد أدائه الجيد في عام 2019. سيكون خيارًا صعبًا. *كاسميرو و ماركوس يورنتي : - عاد كاسميرو للملعب مجددا ضد اسبانيول على الرغم انها لم تكن افضل مبارياته إلا أنه من الواضح أن البرازيلي يعود ليصبح أساسي ، وبعوده ماركوس يورينتي يجب علينا ألا ننسى أنه كان الوحي العظيم للفريق في نهاية عام 2018. *أسينسيو ينتظر الفرصة : سوف يعود آسينسيو مع البطاريات المشحونة ويريد تعويض الغياب ، لكن لن يكون من السهل الحصول على مكان في الإحدى عشرة مع وجود الجميع يقف أمام كل من بيل وفينيسيوس ولوكاس فاسكيز لكن الفريق واثقه انه حين يعود سنري اللاعب المبهر كما في السنوات الماضية *ريجيليون أو مارسيلو : ريجيلين واحد آخر من الاكتشافات العظيمة من سولاري، حيث راهن عليه اساسي امام لاعب تاريخي مثل مارسيلو ، إن تفضيلات سولاري واضحة الدوري الأسباني كان من أجل ريجولون في الأيام الأخيرة والكأس والمقعد لـ مارسيلو. ومع ذلك عند عوده الأبطال يمكن أن تكون مختلفة *ما هو الخطأ مع ايسكو ؟ - يري الكثيرين الوضع قاتم بعد جعل ايسكو يجري عمليات الاحماء دون النزول ضد اسبانيول ،لكن سولاري اضطر لإجراء تغييرين (ناتشو ومارسيلو) بسبب إصابة راموس وطرد فاران ،لم يكن هذا تجاهل يجب ألا يفقد إيسكو الأمل لأنه في أفضل مستوى يمكنه أن يعزز مدريد.

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