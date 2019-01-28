كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحذاء الذهبي - ميسي يضع صلاح في ورطة.. ورونالدو في مركز مخيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في صدارة هدافي الدوري الإسباني ليشتعل صراع الحذاء الذهبي هذا الموسم مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي. وسجل ميسي بالأمس في مرمى جيرونا ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإسباني في المباراة التي فاز بها الفريق الكتالوني بثنائية نظيفة ليواصل ميسي الضغط على صلاح بعد نجاحه في توسيع الفارق بينهما إلى ثلاثة أهداف في الصراع على الحذاء الذهبي على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى أوروبيًا. ترتيب الحذاء الذهبي : - ميسي 19 هدف - مبابي 18 هدف - صلاح 16 هدف - كافاني 16 هدف - كوارياريلا 16 هدف - سواريز 15 هدف - رونالدو 15 هدف

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | الحذاء الذهبي - ميسي يضع صلاح في ورطة.. ورونالدو في مركز مخيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.