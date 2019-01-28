رياضة | رحل رونالدو فأصبح راموس هدافاً للملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحل رونالدو فأصبح راموس هدافاً للملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رحل البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي ريال مدريد الأسباني بإتجاه فريق نادي يوفنتوس الأيطالي الأمر الذي فاجأ الكثير من جماهير الميرينجي الذين يعولون كثيراً على الدون في تحقيق الألقاب.
ووجد الاسباني سيرجيو راموس ضالته في رحيل الدون حيث أصبح المدافع الأسباني الدولي هداف الفريق بل وأنه أصبح المتخصص رقم واحد في تنفيذ الضربات الترجيحية والتي كانت ماركة مسجلة بإسم الدون منذ مجئيه إلى الفريق في عام 2009 قادماً من فريق نادي مانشستر يونايتد الأنجليزي.
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