رياضة | فيرجسون يختار الأفضل ما بين ميسي ومارادونا

فجر الصحفي غويليم بلاج مفاجأة عن السبب الحقيقي وراء رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد لنادي يوفنتوس الإيطالي.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن بلاج صرح بأن رونالدو فضّل الرحيل عن صفوف ريال مدريد بعدما علم برغبة فلورنتينو بيريز رئيس الريال في تقليل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرتغالي مع النادي الملكي.

ولم يكن لدى المدرب السابق للريال، خولين لوبيتيجي أي علم برغبة رونالدو في ترك النادي الملكي.

وأكد بلاج على أن رونالدو شعر بأن تقليل قيمة الشرط الجزائي في عقده هى سبب يدفع الريال لإظهار عدم احتياجه لرونالدو في صفوفه.

وكان رونالدو أكد في تصريحات سابقة أنه ترك ريال مدريد بعدما شعر من فلورنتينو بيريز بعدم اهتمام.