كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيرجسون يختار الأفضل ما بين ميسي ومارادونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد مقارنه بين أسطورتي الكرة الأرجنتينية دييجو مارادونا وليونيل ميسي وأكد أن ميسي الأفضل.
وقال فيرجسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية : "ميسي الأفضل والسبب في ذلك أن مسيرة مواطنه مارادونا دامت لسنوات قليلة للغاية".
واختتم فيرجسون تصريحاته قائلاً : "تنبع عظمة ميسي من كونه استمر لسنوات طويلة متربعا على عرش الأفضل وهو لا يزال في قمة عطائه منذ سنوات بينما انحصرت إنجازات مارادونا على فترة زمنية قصيرة".
يذكر أن مارادونا قاد منتخب الأرجنتين لإحراز كأس العالم سنة 1986 بينما فشل ميسي في تحقيق أي إنجاز مع منتخب التانجو حتى الآن.
فجر الصحفي غويليم بلاج مفاجأة عن السبب الحقيقي وراء رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد لنادي يوفنتوس الإيطالي.
وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن بلاج صرح بأن رونالدو فضّل الرحيل عن صفوف ريال مدريد بعدما علم برغبة فلورنتينو بيريز رئيس الريال في تقليل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرتغالي مع النادي الملكي.
ولم يكن لدى المدرب السابق للريال، خولين لوبيتيجي أي علم برغبة رونالدو في ترك النادي الملكي.
وأكد بلاج على أن رونالدو شعر بأن تقليل قيمة الشرط الجزائي في عقده هى سبب يدفع الريال لإظهار عدم احتياجه لرونالدو في صفوفه.
وكان رونالدو أكد في تصريحات سابقة أنه ترك ريال مدريد بعدما شعر من فلورنتينو بيريز بعدم اهتمام.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | فيرجسون يختار الأفضل ما بين ميسي ومارادونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.