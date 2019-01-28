رياضة | يوفنتوس في خطر قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس في خطر قبل مواجهة أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، الذي غادر لقاء فريقه يوفنتوس أمام لاتسيو (1-2) بالكالتشيو، لإصابة بالتواء في الكاحل الأيمن، ما يضع مشاركته في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد في خطر.
أوضح بيان صادر عن نادي "السيدة العجوز": "بونوتشي تعرض لالتواء في الكاحل الأيمن غادر على إثره الملعب أمس في الدقيقة 41، بينما كان التعادل سائداً بين الفريقين".
وكان يوفنتوس يخشى أن تكون الإصابة أكثر خطورة، قبل أن تكشف الفحوصات التي خضع لها المدافع الدولي لاحقاً حجم الإصابة وإمكانية ابتعاده عن الملاعب شهراً للتعافي.
وبهذا الشكل يغيب بونوتشي (31 عاماً) عن موقعة أتلتيكو مدريد في واندا متروبوليتانو 20 فبراير (شباط) المقبل، بينما سيكون حاضراً بالتأكيد حال عدم تعرضه لمشكلات بدنية أخرى، في لقاء العودة 12 مارس (آذار) في تورينو.
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