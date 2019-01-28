رياضة | أرقام "مخيفة" لميسي مع برشلونة هذا الموسم (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام "مخيفة" لميسي مع برشلونة هذا الموسم (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي مسلسل تألقه مع فريق برشلونة الاسباني في الموسم الحالي، وذلك بعدما سجل هدفًا وقاد فريقه للفوز على جيرونا بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا".

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة في الموسم الحالي:-

- خاض "ميسي" 19 مباراة مع برشلونة في الدوري الأسباني بواقع (1527 دقيقة لعب)، ونجح في تسجيل 19 هدفًا، بينما صنع 12 هدفًا، وحصل على إنذار وحيد.

- سجل ليونيل ميسي "4" ثنائيات و"هاتريك" وحيد مع برشلونة في الدوري الاسباني بالموسم الجاري.

- ويتربع ليونيل ميسي على قمة ترتيب هدافي الدوري الاسباني بالموسم الحالي برصيد 19 هدفًا متفوقًا على زميله لويس سواريز صاحب المركز الثاني بـ 15 هدف، وكريستيان ستواني لاعب جيرونا صاحب الـ12 هدفًا.

- شارك "ميسي" مع برشلونة في 4 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا بواقع (297 دقيقة لعب)، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا.

- خاض "ميسي" مباراة وحيدة مع برشلونة في بطولة كأس ملك اسبانيا، وسجل هدفًا وصنع مثله، كما شارك في مباراة السوبر الاسباني أمام اشبيلية، وصنع هدفًا وحيدًا.

- ويتصدر "ميسي" ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبري بـ19 هدفًا في السباق نحو "الحذاء الذهبي"، متفوقًا علي الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والذي سجل 16 هدفًا في البريميرليج.