رياضة | الصراع يشتعل بين كبار أوروبا على نجم وسط توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصراع يشتعل بين كبار أوروبا على نجم وسط توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحففية اسبانية، أن ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد الانجليزيين يدخلا في تنافس ضد ريال مدريد الاسباني، من أجل العاقد مع الدانماركي كريستيان ايركسن لاعب وسط توتنهام هوتسبير الانجليزي.

الجدير بالذكر أنه لم يصل الدنماركي إلى اتفاق في الوقت الحالي مع توتنهام هوتسبير، حيث اهتمت العديد من الفرق بالحصول على خدماته.

ليفي، رئيس فريق توتنهام، عرض على لاعبه تجديد عقده، لكنه رفض حتى الآن، لتمديد العلاقة التي تربطهم، وفي الوقت الحالي، يتقاضى ما مجموعه 72000 يورو في الأسبوع حتى يونيو 2020.

يعتقد ريال مدريد أن إيركسن سيكون بديلا طبيعيا لمودريتش عندما يقرر الكرواتي مغادرة سانتياجو برنابيو، ومع ذلك، فإن المفاوضات الخاصة بلوكا وبيل تشير إلى أن المحادثات مع رئيس توتنهام ليست سهلة أبدا.

قائمة الأندية المستعدة لضم اللاعب كبيرة ريال مدريد، وبايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، تشيلسي، كلهم وربما يكون باريس سان جيرمان هم أكثر المنافسين المخيفين، بعد توقيع فرانكي دي يونج من قبل نادي برشلونة، يمكنهم الآن تخصيص الأموال التي كانوا سينفقونها في هولندا في هذا الهدف الجديد.