رياضة | إسماعيل الليثي يوجه رسالة لجماهير الأهلي ويتحدث عن أبوتريكة وصلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسماعيل الليثي يوجه رسالة لجماهير الأهلي ويتحدث عن أبوتريكة وصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى إسماعيل الليثي لاعب فريق الناشئين الجديد بالنادي الأهلي سعادته بإتمام صفقة انتقاله إلى القلعة الحمراء قادمًا من صفوف المصرية للاتصالات.

وقال إسماعيل الليثي: "اللعب للأهلي شرف كبير وسعيد للغاية بالانضمام رسميًا إلى أفضل نادٍ في القارة الإفريقية".

وأوضح أن المفاوضات بدأت العام الماضي وتحديدًا في شهر أكتوبر عندما تحدث معه مسئولو الأهلي وانتهت المفاوضات بنجاح وأصبح لاعبًا رسميًا في النادي.

وأشار الليثي إلى أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز خاصة خلف المهاجم بالإضافة إلى اللعب في مركز الوسط المدافع وأيضا الجناحين الأيمن والأيسر.

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وأكد لاعب فريق الناشئين الجديد أن لديه العديد من الطموحات التي يتطلع لتحقيقها مع الأهلي، ولكنه لن يتسرع، خاصة أنه يخطو خطواته الأولي داخل القلعة الحمراء.

وأشار إسماعيل الليثي إلى أنه يتطلع لتقديم أداء مميز في قطاع الناشئين؛ من أجل إثبات نفسه لتحقيق خطوة جديدة بالصعود إلى الفريق الأول، مؤكدًا أن لديه رغبة قوية في النجاح مع الناشئين؛ من أجل التواجد مع الفريق الأول والحصول على فرصته للمساهمة معه في تحقيق البطولات المحلية والقارية.

وعن بدايته قال إسماعيل الليثي إنه بدأ ممارسة كرة القدم وهو في السادسة من عمره في نادي الصيد قبل أن ينضم إلى نادي إنبي في الثامنة، حيث استمر في صفوفه حتى الخامسة عشرة قبل الانتقال إلى صفوف المصرية للاتصالات في موسم 2007-2008 ، حيث تم تصعيده للفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره واليوم أصبح لاعبًا في الأهلي.

وأضاف الليثي أن مثله الأعلى محليًا هو محمد أبوتريكة نجم الأهلي المعتزل، وعلى المستوى العالمي محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي.

وأوضح أنه يرتبط ببعض الصداقات مع العديد من لاعبي الناشئين بالأهلي وأبرزهم مصطفى شوبير وزياد طارق ومصطفى إلياس.

واشار إلى أنه يثق بشدة في قدراته ويدرك جيدًا أن الاجتهاد في قطاع الناشئين يعد طريقه للتصعيد والتواجد مع الفريق الأول.

وأتم اسماعيل الليثي حديثه موجهًا رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، مشددًا على اجتهاده وعلى تطلعه خلال المرحلة القادمة لنيل ثقتهم بداية من مشواره مع قطاع الناشئين الذي يتمنى إنهاءه بنجاح في أسرع وقت؛ من أجل التواجد مع الفريق الأول للمساهمة مع نجوم الأهلي في تحقيق البطولات.

إسماعيل الليثي في الأهلي 4 مواسم ونصف

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين بالنادي الأهلي ضم إسماعيل الليثي لاعب فريق المصرية للاتصالات لصفوف فريق الشباب لمدة 4 سنوات ونصف .

واضاف أن الأهلي حصل على الاستغناء الخاص بإسماعيل الليثي من ناديه وتم إنهاء كافة التفاصيل الإدارية الخاصة بالصفقة لينضم اللاعب إلى تدريبات فريق الشباب.

الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع ثلاثي على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- المصري البورسعيدي 22 نقطة

11- الجونة 22 نقطة

12- الداخلية 21 نقطة

13- النجوم 21 نقطة

14- إنبي 20 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة

عاجل.. الأهلي يرفع أسعار العضوية رسميا

عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، وعضوية طارق قنديل عضو المجلس اجتماعًا في حضور خالد الدرندلي، أمين الصندوق وعماد حلمي المدير المالي مع عدد من مندوبي بعض البنوك؛ للتنسيق والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن المساهمة في تقسيط العضوية للراغبين في الحصول عليها.

وتبلغ قيمة العضوية العاملة للنادي الأهلي حاليًا 350 ألف جنيه ترتفع إلى 500 ألف جنيه مع أول فبراير المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التي تبلغ حاليا 125 ألف جنيه وترتفع إلى 175 ألفا في أول فبراير المقبل، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.

وأكد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة على أن مجلس الإدارة سيبدأ تنفيذ قرار زيادة قيمة العضوية أول فبراير المقبل من 350 ألف جنيه إلى 500 ألفًا.

وأضاف أن البعض طالب بتأجيل فكرة زيادة قيمة العضوية لعدة أشهر، لكن هذا أمر صعب للغاية، ولن يحدث؛ لأن الجمعية العمومية العادية الأخيرة أقرّت زيادة العضوية ابتداءً من أول فبراير المقبل، لذا لا يمكن التراجع عن هذا القرار أو تأجيله.

وأوضح أن الإقبال على الاشتراك في عضوية النادي خلال الفترة الماضية شهد تقدمًا كبيرا، مؤكدا، أن اسم الأهلي بجانب الخدمات الجيدة التي يتم تقديمها للأعضاء جعل الإقبال غير مسبوق في الفترة الأخيرة للحصول على العضوية.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي يحرص على توفير كل سُبل المعاونة أمام المُغتربين الراغبين في الحصول على العضوية، حيث يتعين على المقيمين خارج مصر إرسال توكيل رسمي لأحد الأشخاص نيابة عنه، مع تقديم جميع الأوراق المطلوبة حتى يحصل على العضوية قبل زيادتها اعتبارا من أول فبراير المقبل.

وتعقد لجنة العضوية اجتماعات بشكل مستمر حتى يوم 31 من يناير قبل ارتفاع قيمة العضوية، خاصة بعد ما أبدت عدد من البنوك المُتخصصة استعدادها لتقسيط قيمة عضوية النادي الأهلي للأشخاص الذين يرغبون في الحصول عليها بالتقسيط.