رياضة | خاميس رودريجيز يحسم مصيره النهائي مع بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاميس رودريجيز يحسم مصيره النهائي مع بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز يُفضل خيار عدم الإستمرار مع بايرن ميونيخ الألماني، حيث يعلم النادي بذلك لكن حسم مستقبله مرهونٌ بهم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فقد أخبر خاميس إدارة بايرن رغبته بعدم الإستمرار مع النادي الموسم المقبل، ومع ذلك، فاللاعب مدركٌ أن النادي البافاري له الكلمة الأخيرة، حيث ينص عقده على أن بإمكان النادي الألماني تفعيل حق شراء عقده قبل يوم 15 يونيو وذلك بدفع 42 مليون يورو.