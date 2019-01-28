رياضة | خاميس رودريجيز يحسم مصيره النهائي مع بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاميس رودريجيز يحسم مصيره النهائي مع بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز يُفضل خيار عدم الإستمرار مع بايرن ميونيخ الألماني، حيث يعلم النادي بذلك لكن حسم مستقبله مرهونٌ بهم.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فقد أخبر خاميس إدارة بايرن رغبته بعدم الإستمرار مع النادي الموسم المقبل، ومع ذلك، فاللاعب مدركٌ أن النادي البافاري له الكلمة الأخيرة، حيث ينص عقده على أن بإمكان النادي الألماني تفعيل حق شراء عقده قبل يوم 15 يونيو وذلك بدفع 42 مليون يورو.
على الأرجح عدم قيام بايرن ميونيخ بذلك، خاصة مع ظروف هذا الموسم، بالإضافة إلى علمهم برغبة خاميس وعدم ارتياحه مع المدرب نيكو كوفاتش.
ولم يكن الأمر مستغربا، فبعد عطلة أعياد الميلاد خاض الفريق البافاري مباراتين كان خاميس احتياطيا في كليهما، كونه احتياطيا في اللقاء الأول كان أمرا متوقعا نظرا لغيابه بسبب الإصابة، لكن غيابه عن التشكيلة الأساسية على أرضهم أمام شتوتجارت مثّل خيبة أمل للاعب الكولومبي.
بعد لقاء هوفنهايم، غاب خاميس عن التدريبات بإذن مسبق من إدارة النادي، حيث سافر اللاعب لكولومبيا بسبب ظروف خاصة ووصل للتدريبات بعد زملائه بيوم واحد، وقد كلفه ذلك كثيرا، وربما لم يشترك أساسيا ضد شتوتجارت بسبب ذلك.
يرى الجميع أن خاميس غير متواجد في خطط بايرن المستقبلية، ومع ذلك فعالم كرة القدم مليء بالتقلبات.
يستمر مسيرو النادي البافاري بالتخطيط للموسم المقبل، وقد أعلنوا عن تعاقدهم مع بافارد، بينما ما زال الغموض يكتنف قضية خاميس،حيث كشف المدير الرياضي للنادي الأحمر أنه ما زال هناك وقت متبقٍ لحسم الموضوع (15 يونيو).
فضلا عن ذلك، بدا كل من كوفاتش والمدير الرياضي صالح حميدتش متفقين على أن الفترة المقبلة تمثل تحديا لخاميس، وألمحوا إلى أن مسألة شراء عقده من عدمها تنصب على أدائه ومستواه، وألقى كوفاتش بالثناء على اللاعب علنا، لكنه شدد على أن اختياراته للاعبيه تنبع من كيفية أدائهم للتدريبات.
وهو ما يمثل ضربة لخاميس لأنه لو آمن النادي باللاعب ووثق به، لتم إعلان شراء عقده منذ زمن طويل، على الأقل هذا ما يبدو منطقيا، لأن مرور الوقت يعني زيادة التوتر في محيط اللاعب والنادي، وتغذية الشائعات والشكوك بين الصحافة والمشجعين.
وتحوم بعض الشائعات الجانبية عن رغبة بايرن ميونيخ بدفع 42 مليونا لريال مدريد على أن يقوم ببيع اللاعب بعدها مباشرة، لكن أنكر صالح حميدتش ذلك بصورة مباشرة، لكن عالم كرة القدم مليء بالمفاجآت ويعلم خاميس ذلك.
كل شيء يبقى بأيدي النادي الألماني الذي ما زال يفكر في ماهية القرار الذي سيتخذه، وباستمرار هذا الوضع، يستمر العد التنازلي لهذه القصة.
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