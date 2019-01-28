اونلاين | يلاشوت الجديد ON SPORT HD .. مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر اليوم الاثنين 28 / 1 / 2019 في بطولة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلاشوت الجديد ON SPORT HD .. مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر اليوم الاثنين 28 / 1 / 2019 في بطولة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل الاهلي ووادي دجلة في تحدي جديد من نوعه وذلك في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 المارد الاحمر الذي يدخل هذة المباراة وهو يأمل في الانتصار من جديد وذلك بعد تفوقة في المباراة الاخيرة امام مصر المقاصة حيث استطاع الاهلي الخروج بثلاثية نظيفة اعططت للاعبي الفريق الروح من جديد فهل يستطيع الاحمر الانتصار والحصول علي الثلاث نقاط ام أم سيكون لنادي دجلة مفاجآت في هذه المواجهة القوية.

وفي البداية نتذكر معكم علي انة من المقرر ان تبدء هذة المباراة في تمام الساعة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة بينما تقوم قناة اون سبورت الرياضية بعرض المباراة حصري لحظة بلحظة.

وقد يقوم فريق عمل “صحيفة العين” بعرض رابط يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر حصري وبدون تقطيع كما نعمل علي توفير تشكيلة الفريقين واخر اخبار كل فريق لحظة بلحظة.

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تشكيلة الاهلي اليوم حراسة المرمى: محمد الشناوى خط الدفاع: محمد هانى – أيمن اشرف – سعد سمير – على معلول خط الوسط: عمرو السولية – هشام محمد – رمضان صبحى – ناصر ماهر – حسين الشحات الهجوم: صلاح محسن.

هذة المباراة في غاية من القوة الكبيرة وذلك بعدما يدخل الاحمر بتشكيلة جديدة من نوعها مع استضافة اللاعب الكبير صلاح محسن في الهجوم.

يأمل الاهلي في فرض سيطرة علي هذة المباراة والانتصار والحصول علي الثلاث نقاط وذلك لتحسين مكانة في الدوري المصري الممتاز حيث يتصدر الدوري هذا الموسم حتي الان المارد الابيض “الزمالك” برصيد 42 نقطة وبفارق 12 نقطة عن المارد الاحمر.