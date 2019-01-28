اونلاين | بث حي HD .. مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجله بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الاهلي ودجله يلا شوت لايف | بي ان ONSPOR

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وأن الأهلي الآن ينتظر تعرقل الزمالك من جانب منافسية في قادم المباريات بالدوري حتى يستطيع العودة لمركزة في جدول الترتيب حيث يمكنكم من خلال لايف مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم الاثنين في الدوري المصري والتي من المقرر أن تقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت غرنيتش GMT فقد انتهت مباراة الأهلي أمام وادي دجلة في الدور الاول بفوز المارد الأحمر بهدف دون مقابل على ستاد السلام ويريد وادي دجلة الهروب من مأزق الهبوط للدرجة الثانية وذلك بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

أون لاين مشاهدة مباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم الاثنين في الدوري المصري حيث سيتم نقل المباراة عبر العيد من القنوات المصرية الحاصلة على بث مباريات الدوري ومنها قنوات النيل للرياضة وقناة أون سبورت ON SPORT HD الرياضية حيث أن مباراة الأهلي اليوم ستكون في غاية الاهمية للمارد الأحمر الذي يريد استعادة مكانتة في الدوري بعد سيطرة الزمالك على جدول الترتيب وأن مباراة الأهلي مع وادي دجلة اليوم ستشهد العديد من الغيابات من جانب الأحمر ومنها وليد سليمان وأزارو ومحمد محمود وأحمد فتحي وحسام عاشور وأحمد الشيخ في حين أكد الطبيب عودة الثنائي صلاح محسن وسعد سمير للفريق من جديد.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بدون تقطيع اليوم الاثنين في الدوري المصري 28-1-2019 ميلادياً و 22 جماد الاول 1444 هجرياً من خلال العديد من منافذ المشاهدة وبجودات متعددة وبدون تقطيع على البث فقد أحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة خسر خلالهما في ثلاث مباريات في حين يأتي فريق وادي دجلة في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة لم يفز خلالهما سوي في خمس مباريات