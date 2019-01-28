اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر 28-1-2019 الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر 28-1-2019 الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرب لاعبو الأهلي الغائبون عن قائمة الفريق لمباراة وادي دجلة، مرانا صباح اليوم الإثنين، من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة وادي دجلة اليوم الإثنين بملعب استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ20 لمسابقة الدوري.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، أن لاعبو الفريق خاضوا مرانا قويا، وشارك في المران كلا من وشارك في المران إسلام محارب ورامي ربيعة ومحمد شريف وعمرو جمال وحسام عاشور ومروان محسن.